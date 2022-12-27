Kış aylarına girmemizle beraber kötüleşen hava durumunun ardından öğrenciler ve veliler bugün okullar tatil mi? sorularını araştırdı. Gaziantepliler soğuk ve fırtınalı bir güne uyanmasıyla beraber arama motorlarında Gaziantep okullar tatil mi? SON DAKİKA! 27 Aralık Gaziantep okul var mı, yok mu? soruları aratıldı. İşte detaylar...

Gaziantepliler bu sabah yağışlı bir güne uyandı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Gaziantep okullar tatil mi? SON DAKİKA! 27 Aralık Gaziantep okul var mı, yok mu? sorularına yanıt aradı. Kış aylarına girmemizle beraber zorlaşan hava şartlarının ardından Gaziantep okullar tatil mi? sorusu gündeme geldi. Detaylar haberimizde.

GAZİANTEP OKULLAR TATİL Mİ?

26 Aralık günü okullarda eğitim devam edecek. Herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.