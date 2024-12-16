Gaziantep okullar tatil mi? SON DAKİKA 17 Aralık Salı Gaziantep'te okul yok mu (Gaziantep Valiliği Açıklaması)?
Birçok ilde etkili olan kar yağışı sebebiyle bazı okullar tatil mi olacak merak edili. Peki, Gaziantep okullar tatil mi? 17 Aralık Salı Gaziantep'te okul yok mu (Gaziantep Valiliği Açıklaması)?
Kar yağışı yurdun bazı kesimlerinde etkisini gösteriyor. Pazartesi ve Salı günü için birçok ilde meydana gelen kar yağışı nedeniyle okullar tatil mi merak ediliyor. Peki, Gaziantep okullar tatil mi? 17 Aralık Salı Gaziantep'ta okul yok mu?
GAZİANTEP OKULLAR TATİL Mİ?
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Denizlerimizde (Orta Karadeniz) Fırtına Bekleniyor!
Orta Karadeniz'de (Kastamonu-Sinop) rüzgarın, yarın (17.12.2024) ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.