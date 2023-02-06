Gaziantep okullar tatil mi? 6, 7, 8, 9, 10 Şubat Deprem illerinde okullar 1 hafta tatil mi?
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Gaziantep-Kahramanmaraş-Şanlıurfa-Diyarbakır-Adıyaman-Osmaniye- Malatya illerinde çok şiddetli hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti ve merkez üssü konusunda AFAD Kahramanmaraş/Pazarcık 7.4 olarak açıklama yaparken Kandilli Rasathanesi 7.4 Gaziantep/Şehitkamil olarak depremin merkez üssünü duyurdu. Deprem yüzeye 7 km derinlikte meydana geldi. Deprem Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Adana, Elazığ, Antakya, Kilis gibi birçok ilde hissedildi.
Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi. Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ülkeyi yasa boğan deprem sonrası Gaziantep okullar tatil mi? Deprem illerinde 1 hafta tatil mi? araştırıldı.
GAZİANTEP OKULLAR TATİL Mİ?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'daki Valilik kriz merkezinde açıklamalarda bulundu. 10 ildeki okullara ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Özer: '"Bugün itibarıyla eğitim öğretime Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde 2 hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta ara vereceğiz." dedi.