Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Gaziantep'te okullar tatil edilecek mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Gaziantep okul tatil mi? Gaziantep'te okullar tatil edildi mi? İşte detaylar...

Şanlıurfa Valiliği, yoğun sağanak yağış nedeniyle okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten gelen açıklama sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından eğitim öğretime ara verilen şehirler araştırılmakta. Peki, Gaziantep okul tatil mi? Gaziantep'te okullar tatil edildi mi? Detaylar haberimizde...

GAZİANTEP OKUL TATİL Mİ?

Şanlıurfa Valiliği, merkez ve ilçelerde yaşanan aşırı sağanak nedeniyle okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini duyurdu. Valilikten gelen açıklamada, ''İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır.'' ifadeleri yer aldı.