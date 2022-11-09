Ziraat Türkiye Kupası hedefine ulaşmak isteyen Gaziantep-Kütahyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Gaziantep-Kütahyaspor maçı heyecanla bekleniyor. Gaziantep-Kütahyaspor maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Gaziantep-Kütahyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep maçı ne zaman? Gaziantep-Kütahyaspor maçı nereden, nasıl izlenir? İşte detaylar...

Gaziantep Fk maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası hedefine ulaşmak isteyen Gaziantep-Kütahyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Sporseverler tarafından maçın hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Gaziantep-Kütahyaspor maçının nereden izleneceği merak konusu oldu. Peki, Gaziantep-Kütahyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK maçı ne zaman? Gaziantep-Kütahyaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

GAZİANTEP-KÜTAHYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Gaziantep-Kütahyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı 9 Kasım Çarşamba günü 19.00'da gerçekleşecek.

GAZİANTEP-KÜTAHYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep ve Kütahyaspor maçı A Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

GAZİANTEP MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gaziantep ve Kütahyaspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi maçı, Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.

GAZİANTEP MAÇI CANLI İZLE!

Gaziantep-Kütahyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası'nı canlı izlemek için GAZİANTEP MAÇI CANLI İZLE! yazısına tıklayınız.