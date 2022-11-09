Ziraat Türkiye Kupası hedefine ulaşmak isteyen Gaziantep-Kütahyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Gaziantep-Kütahyaspor maçı heyecanla bekleniyor. Gaziantep-Kütahyaspor maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Gaziantep-Kütahyaspor canlı İZLE! Gaziantep maçı şifresiz canlı izle! Gaziantep-Kütahyaspor maçı FULL HD izle!

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GAZİANTEP-KÜTAHYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Gaziantep-Kütahyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı 9 Kasım Çarşamba günü 19.00'da gerçekleşecek.

GAZİANTEP-KÜTAHYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep ve Kütahyaspor maçı A Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

GAZİANTEP MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gaziantep ve Kütahyaspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi maçı, Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.

GAZİANTEP-KÜTAHYASPOR MAÇI CANLI İZLE!

Gaziantep-Kütahyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası'nı canlı izlemek için GAZİANTEP MAÇI CANLI İZLE! yazısına tıklayınız.