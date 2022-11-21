Gaziantep Karkamış'ta ne oldu, kim saldırıyor? Karkamış nerede, nereye bağlı?

Karkamış'ta ne oldu, kim saldırıyor sorusunun cevabı araştırılıyor. Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket Gaziantep'in Karkamış ilçesine isabet etti. Hain saldırının sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi. Peki Karkamış'ta ne oldu, kim saldırıyor? Karkamış nerede, nereye bağlı? Roket nereye düştü? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

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Karkamış roket saldırısı sonrası 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Suriye sınırından atılan roketlerden bir tanesi okula çarptı ve bir çocuk bir de öğretmen hayatını kaybetti. Vatandaşlar da Karkamış nereye bağlı, nerenin ilçesi sorlarını yöneltiyor. Peki, Karkamış nerede? İşte detaylar...

KARKAMIŞTA NE OLDU?

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti. Olay sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, biri çocuk biri öğretmen olmak üzere 3 kişinin şehit olduğunu belirterek, saldırıya en güçlü şekilde karşılık verileceğini ifade etti..

KALKAMIŞ'TAKİ SARDIRIDA NELER YAŞANDI?

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden atılan roket-havanlar sırasında yaralanan sağlık çalışanı Mehmet Gören, saldırı anını anlattı.

Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Gören, ilk roketin ardından olay yerine 112 ekibi olarak gittiklerini söyledi. Eve düşen roket nedeniyle yaralananlara yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Gören, şöyle konuştu:

"Enkazın altında kalan vatandaş vardı, ona müdahale ediyorduk. Bu sırada bir bomba daha geldi. Sarsıntının etkisiyle kendimi merdiven boşluğunda buldum. Daha sonra hastaneye getirildim. Sanırım ayağımda kırık var."

Suriye'nin kuzeyinden terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca dün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu 1 asker ve 7 polis yaralanmıştı.

Terör örgütü üyelerinin dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesine attığı 4 roket ise boş alana isabet etmişti.

KARKAMIŞ NEREDEDİR VE NEREYE BAĞLIDIR?

Karkamış, Gaziantep ilinin bir ilçesidir. Karkamış, Gaziantep'in sanayi yönünden en az gelişmiş ilçesi ise de, Suriye-Türkiye sınır kapılarını ilçe bünyesinde barındırdığı için konumu itibarıyla önemli bir yere sahiptir. İlçe toprakları tarıma elverişlidir. Karkamış ilçesi su yönünden çok şanslıdır, çünkü ilçe hem Fırat nehrine yakın hem de ilçenin içinden su kanalları geçmektedir.

Bronz Çağ döneminde Uruk olarak adlandırılmıştır. Sümerlerin ünlü destanı Gılgamış'ın burada yazıldığı ve destan kralının Fırat nehri yakınlarındaki antik kentte yaşadığı sanılmaktadır. Karkamış ilçesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Yüzölçümü 341.000 m2, rakımı ise 365 metredir. Gaziantep il merkezine 75 km'lik bir yol ile bağlıdır. Karkamış ilçesinin doğusunda Fırat nehri, batısında Oğuzeli ilçesi, kuzeyinde Nizip ilçesi, Güneyinde Suriye devleti yer almaktadır.