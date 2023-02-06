Gaziantep Kalesi yıkıldı mı? SON HALİ! Gaziantep Kalesi ne oldu?

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep'te, tarihi kalenin büyük kısmı da hasar gördü. Peki, Gaziantep Kalesi yıkıldı mı? Gaziantep Kalesi ne oldu?

Gaziantep Kalesi yıkıldı mı? Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep'te, tarihi kalenin büyük kısmı da hasar gördü. Peki, Gaziantep Kalesi yıkıldı mı? Gaziantep Kalesi ne oldu? İşte detaylar...

GAZİANTEP KALESİ YIKILDI MI?

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde Gaziantep Kalesi'nin büyük bir bölümü hasar gördü.

ENKAZ YOLA SAÇILDI

Merkez Şahinbey ilçesindeki tarihi Gaziantep Kalesi'nin doğu, güney ve güneydoğu kısımlarında bulunan bazı burçlar, depremin etkisiyle yıkılırken, enkaz yola saçıldı. Kalenin etrafındaki demir korkuluklar ise çevredeki kaldırımlara dağıldı. Kalenin yanındaki istinat duvarı da çöktü. Bazı burçlarda ise büyük çatlaklar oluştuğu görüldü.

17. YÜZYILDA İNŞA EDİLMİŞTİ

Öte yandan, kalenin yanında bulunan ve 17. yüzyılda inşa edildiği belirtilen tarihi Şirvani Camisi'nin kubbesi ile doğu istikametindeki duvarı kısmen çöktü.