Gaziantep kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Gaziantep deprem şiddeti ne? Gaziantep kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Gaziantep'de hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Gaziantep kaç şiddetinde deprem oldu? Gaziantep deprem şiddeti ne? Gaziantep kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Gaziantep'de gerçekleşen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılıyor. Gaziantep'de deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Gaziantep kaç şiddetinde deprem oldu? Gaziantep deprem şiddeti ne? Gaziantep kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

GAZİANTEP DEPREM ŞİDDETİ NE?

Vatandaşlar tarafından Gaziantep'de deprem oldu mu sorusu araştırılmakta. AFAD'ın verilerine göre son olarak meydana gelen deprem Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4 şiddetinde gerçekleşmiştir.