14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan genel seçimleri için illerin milletvekili sayılarını açıkladı. Bu nedenle merak edilmekte olan Gaziantep kaç milletvekili çıkarıyor? Sorusu yanıt buldu. Peki, Gaziantep kaç milletvekili çıkarıyor? 2023 seçimlerinde Gaziantep kaç milletvekili çıkaracak?

Resmi Gazete'de yayınlanan rakamlar ile birlikte birçok ilde kaç milletvekili çıkacağı belli oldu ve Gaziantep kaç milletvekili çıkarıyor? Sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu. Yüksek Seçim Kurulu seçim bölgeleri ve milletvekili sayılarını açıkladı. Peki, Gaziantep kaç milletvekili çıkarıyor? 2023 seçimlerinde Gaziantep kaç milletvekili çıkaracak?

GAZİANTEP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2022 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Buna göre Gaziantep 14 milletvekili çıkaracak.

TUNCELİ VE BAYBURT'TA VEKİL SAYISI 1'E DÜŞTÜ

Tabloya göre, Kocaeli ve Sakarya'nın çıkaracağı milletvekili sayısı birer arttı, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayısı birer azaldı. Kocaeli'nin vekil sayısı 13'ten 14'e, Sakarya'nın 7'den 8'e çıktı. Tunceli ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2'den 1'e düştü.