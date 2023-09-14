Gaziantep İslahiye'de TOKİ Konutları Tamamlanıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde TOKİ'nin yaptığı 17 blok ve 399 daireden oluşan projede dış cephe işlemleri tamamlandı. Depremlerin etkilediği ilçede yapılan deprem konutlarının yapımı sürüyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde TOKİ'nin yaptığı 17 blok ve 399 daireden oluşan projede dış cephe işlemleri tamamlandı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği ilçede mart ayında temeli atılan deprem konutlarının yapımı sürüyor.

12 Nisan'da örnek dairesi tamamlanan proje kapsamında 17 blokun da dış cephe işlemleri bitti.

Dairelere pencere ve kapı takmaya başlayan ekipler, binaların çevre düzenlemesine de başladı.

TOKİ Uzmanı ve İnşaat Mühendisi Fatih Taşdemir, AA muhabirine, binalardaki çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Binaların yapıldığı alanda hummalı çalışmanın olduğunu anlatan Taşdemir, şunları kaydetti:

"399 konuttan oluşan etabımızda kaba inşaatlarımız daha önce tamamlanmıştı. Boyalarımız ve dış cephedeki imalatlarımız bitti. Alt yapı ve çevre düzenleme imalatlarımız devam ediyor. Bina içlerindeki imalatlarımız da farklı seviyelerde sürüyor."