Gaziantep İslahiye'de Deprem Konutlarında Mantolama Çalışmaları Devam Ediyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde TOKİ'nin yaptığı deprem konutlarında kaba inşaatı biten 10 blokta mantolama çalışması yapılıyor. 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği ilçede mart ayında temeli atılan, 17 blok ve 399 daireden oluşan deprem konutlarının yapımı sürüyor. 12 Nisan'da örnek dairesi tamamlanan proje kapsamında 17 bloktan 10'unda dış cephe mantolama çalışmaları devam ediyor. TOKİ Uzmanı ve İnşaat Mühendisi Fatih Taşdemir, projenin ilerleyişini anlattı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde TOKİ'nin yaptığı deprem konutlarında kaba inşaatı biten 10 blokta mantolama çalışması yapılıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği ilçede mart ayında temeli atılan, 17 blok ve 399 daireden oluşan deprem konutlarının yapımı sürüyor.

12 Nisan'da örnek dairesi tamamlanan proje kapsamında 17 bloktan 10'unda dış cephe mantolama çalışmaları devam ediyor.

TOKİ Uzmanı ve İnşaat Mühendisi Fatih Taşdemir, AA muhabirine, mart ayında temeli atılan projede çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Ekiplerin durmadan çalıştığını anlatan Taşdemir, şunları söyledi:

"Projede 13 blokta kaba inşaatı tamamladık, 4 blokta cephe imalatları devam ediyor. Mart ayında temelini attığımız örnek daireli blokun dış cephesi tamamlandı. Nurdağı'nda 2 bin 509, İslahiye'de 4 bin 531 konut olmak üzere 7 bin 40 konutun inşası sürüyor."