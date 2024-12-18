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Gaziantep'in ismi değişecek mi? Gaziantep yeni adı ne olacak?

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DEVA Partili Ertuğrul Kaya, yaklaşık 430 bin Suriyelinin bulunduğu tahmin edilen Gaziantep'e misafirperverliğinin tescillenmesi amacıyla "Minhar" ünvanı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu. Gaziantep'in ismi mi değişecek? Gaziantep yeni adı ne olacak?

Görüşmelerde partisi adına söz alan DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, dikkat çeken bir konuşmaya imza attı. Kurtuluş Savaşı yıllarında işgale karşı büyük bir direnç göstermesi sebebiyle 8 Şubat 1921 tarihinde Antep'e Gazilik unvanı verildiğini hatırlatan Kaya, 2011'den bu yana Suriyelilere misafiperverlik göstermesi nedeniyle de Gaziantep halkına "Minhar" (misafirperver) unvanının verilmesini talep etti. Gaziantep'in ismi mi değişecek? Gaziantep yeni adı ne olacak?

GAZİANTEP'İN İSMİ Mİ DEĞİŞECEK?

DEVA Partili Ertuğrul Kaya, yaklaşık 430 bin Suriyelinin bulunduğu tahmin edilen Gaziantep'e misafirperverliğinin tescillenmesi amacıyla "Minhar" ünvanı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu.

Görüşmelerde partisi adına söz alan DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, dikkat çeken bir konuşmaya imza attı. Kurtuluş Savaşı yıllarında işgale karşı büyük bir direnç göstermesi sebebiyle 8 Şubat 1921 tarihinde Antep'e Gazilik unvanı verildiğini hatırlatan Kaya, 2011'den bu yana Suriyelilere misafiperverlik göstermesi nedeniyle de Gaziantep halkına "Minhar" (misafirperver) unvanının verilmesini talep etti.

Kaya, konuşması esnasında yaptığı öneriyle sınırlı kalmayarak, Meclis Başkanlığı'na resmen sunduğu teklif ile Gaziantep için 'Minhar' unvanının resmen kabul edilmesini talep etti.

430 BİNE YAKIN SURİYELİ

Suriyeli sığınmacı nüfusunun en yoğun bulunduğu şehirlerden biri olan Gaziantep'te 430 bine yakın Suriyeli bulunduğu tahmin ediliyor.

Gaziantep'in ismi değişecek mi? Gaziantep yeni adı ne olacak?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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