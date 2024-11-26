Gaziantep hava durumu | 27 Kasım Gaziantep'te hava nasıl olacak? Gaziantep hava durumu bugün nasıl?

27 Kasım Gaziantep'te hava nasıl olacak? Gaziantep'te 27 Kasım tarihi için hava durumu raporu açıklandı. Şehirde gün boyu etkili olacak sıcaklıklar ve olası yağışlar vatandaşların planlarını doğrudan etkileyebilir. Gaziantep hava durumu verileri, dışarı çıkacaklar için önemli detaylar içeriyor. Birçok kişi, 'Gaziantep hava durumu bugün nasıl? ve Gaziantep'te yağış bekleniyor mu?' sorularının cevabını araştırıyor. Peki, 27 Kasım Gaziantep'te hava nasıl olacak?

GAZİANTEP'TE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin verdiği bilgilere göre, Gaziantep'te 27 Kasım'da en yüksek sıcaklık 10°C, en düşük sıcaklık ise -1°C olacak. Meteoroloji uzmanları, sabah saatlerinde soğuk havaya karşı tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Özellikle açık alanda çalışanlar ya da çocuklarla dışarıda vakit geçirecek olanlar, bu durumu göz önünde bulundurabilir.

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GAZİANTEP 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Gaziantep'te 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekilde;