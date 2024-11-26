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Gaziantep hava durumu 26 Kasım | Bugün Gaziantep'te kar var mı, hava nasıl olacak? Gaziantep 15 günlük hava durumu!

Gaziantep hava durumu 26 Kasım | Bugün Gaziantep'te kar var mı, hava nasıl olacak? Gaziantep 15 günlük hava durumu!
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26 Kasım'da Gaziantep hava durumu merak konusu. Gaziantep bugün hava nasıl olacak, kar var mı ve hava kaç derece olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gaziantep 15 günlük hava durumu ve bu hafta yağmur var mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Gaziantep hava durumu nedir?

Gaziantep hava durumu ve bugün Gaziantep hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 26 Kasım Gaziantep hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

26 KASIM GAZİANTEP HAVA DURUMU

Gaziantep şehrinde 26 Kasım 2024 Salı günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 7 derece olacağı tahmin edilmekte. 27 Kasım 2024 Çarşamba günü hava Güneşli, sıcaklık ise 9 dereceyi gösterecek. 28 Kasım 2024 Perşembe günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 11 dereceyi bulacak. 29 Kasım 2024 Cuma günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 11 dereceyi gösterecek.

Gaziantep hava durumu 26 Kasım | Bugün Gaziantep'te kar var mı, hava nasıl olacak? Gaziantep 15 günlük hava durumu!

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