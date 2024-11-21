Gaziantep hava durumu | 21 Kasım Gaziantep'te hava nasıl? Gaziantep'te yağmur yağacak mı?

Gaziantep'te 21 Kasım tarihinde hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Güncel tahminlere göre, şehirde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı raporlar doğrultusunda, özellikle sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Gaziantep'te bugün hava nasıl olacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, 20 Kasım Gaziantep'te hava nasıl? Gaziantep'te yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizde...

GAZİANTEP HAVA DURUMU

Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle kuzey ve batı kesimlerinde aralıklı olarak yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Bölgesel olarak yağışlar, kısa süreli etkili olabilir. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, yağışlı bölgelerde hissedilir bir serinleme görülebilir.

GAZİANTEP 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Gaziantep'te 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekilde;