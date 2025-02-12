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GAZİANTEP HAVA DURUMU 13 ŞUBAT: Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep 5 günlük hava durumu tahmini!

GAZİANTEP HAVA DURUMU 13 ŞUBAT: Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep 5 günlük hava durumu tahmini!
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Gaziantep'te 13 Şubat 2025 Perşembe günü hava durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Gaziantep'te sıcaklık değerleri nasıl? Kar yağışı var mı, yağmur bekleniyor mu? İşte, Gaziantep için güncel hava tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Gaziantep'te de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 13 Şubat Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 13 Şubat Gaziantep'te hava durumu nasıl? Gaziantep'te kar var mı? İşte, detaylar…

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, Gaziantep'te 13 Şubat Perşembe günü en düşük sıcaklık 2°C, en yüksek sıcaklık ise 7°C olacak. Gün içinde yer yer sağanak yağmur beklenirken, akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi ve buzlanma riskinin oluşması tahmin ediliyor. Hafta boyunca hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi ve yağış ihtimalinin sürmesi bekleniyor. Vatandaşların don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

GAZİANTEP HAVA DURUMU 13 ŞUBAT: Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep 5 günlük hava durumu tahmini!Gaziantep'te hava durumu nasıl

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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