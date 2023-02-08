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Gaziantep, Hatay, Adana depremler devam edecek mi? Tekrar deprem olacak mı? 'deprem kahini' yine tarih vererek uyardı!

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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen büyük ölçekli depremleri le birlikte Gaziantep, Hatay, Adana depremler devam edecek mi? Merak ediliyor. Artçı depremlerin zaman zaman hissedilmesi ile birlikte Gaziantep, Hatay, Adana depremler devam edecek mi? Tekrar deprem olacak mı? 'deprem kahini' yine tarih vererek uyardı!

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Gaziantep, Hatay, Adana depremler devam edecek mi? Sorusu, yaşanan son depremlere dair en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Daha öncesinde Kahramanmaraş depremini tahmin eden ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, bir video yayınlayarak belirli tarihleri işaret etti ve Gaziantep, Hatay, Adana depremler devam edecek mi? Sorularını yanıtladı. Peki, Gaziantep, Hatay, Adana depremler devam edecek mi? Tekrar deprem olacak mı? 'deprem kahini' yine tarih vererek uyardı!

GAZİANTEP, HATAY, ADANA DEPREMLER DEVAM EDECEK Mİ?

3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda "Türkiye, Ürdün, Suriye ve Lübnan'da 7.5'lik deprem olacaktır" ifadelerini kullanan dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video daha paylaştı.

Ay geometrisinin gelecek günlerde güçlü bir sismik aktiviteye sebep olabileceğini ifade eden Hoogerbeets, "6 şiddetinde sarsıntıya sebep olacakbu sismik hareketin 8 Şubat tarihinde olması bekleniyor" dedi.

Gaziantep, Hatay, Adana depremler devam edecek mi? Tekrar deprem olacak mı? 'deprem kahini' yine tarih vererek uyardı!

13-14 ŞUBAT TARİHLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamasının devamında 5-6 şiddetinde artçı sarsıntıların Türkiye'de devam edeceğini belirten Hoogerbeets, "10 Şubat tarihinde de sismik dalgalar bekliyorum. Fakat bunun şiddetli olmayacağını tahmin ediyorum. Şubat ayının ortası olan 13-14 şubat tarihleri arasında ay geometrisinin oluştuğunu görüyoruz. bu biraz daha kritik olabilir" şeklinde konuştu.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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