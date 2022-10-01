Gaziantep haberleri: Maltepe'de Gaziantep rüzgarı esti

Gaziantep gelişmesine göre - Maltepe'de Gaziantep rüzgarı esti Baklavadan altın bulma yarışmasında 3 tepsiye 3 altın gizlendi Vatandaşlar çektikleri halaylar ile renkli görüntüler oluşturdu Kebabından katmerine, baklavasından fıstığına kadar yüzlerce Gaziantep lezzetini İstanbulluların ayağına getiren ve bu yıl...

- Maltepe'de Gaziantep rüzgarı esti

Baklavadan altın bulma yarışmasında 3 tepsiye 3 altın gizlendi

Vatandaşlar çektikleri halaylar ile renkli görüntüler oluşturdu

İSTANBUL - Kebabından katmerine, baklavasından fıstığına kadar yüzlerce Gaziantep lezzetini İstanbulluların ayağına getiren ve bu yıl 8'incisi düzenlenen Gaziantep Tanıtım Günleri, İstanbul Maltepe Miting Alanında başladı. Birbirinden renkli gösteri, yarışma ve konserin olduğu etkinliklerde 3 tepsi baklavaya 3 adet altın gizlenerek katılımcılara altın sürprizi yapıldı. Etkinlikte vatandaşlar Antep yemeklerini yedikten sonra çektikleri halaylar ile renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul Gaziantep Dernekleri Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gaziantep Tanıtım Günleri 8'inci defa kapılarını açtı. Maltepe Sahili Etkinlik alanında düzenlenen tanıtım günlerinde 300'e yakın kebabından katmerine, baklavasından fıstığına kadar yüzlerce Gaziantep lezzeti davetlilerin beğenisine sunuldu. Birbirinden renkli gösteri, yarışma ve konserin olduğu tanıtım günlerinde vatandaşlar çektikleri halaylar ile renkli görüntüler oluşturdu.

Baklavadan altın bulma yarışmasında 3 tepsiye 3 altın gizlendi

Birbirinden renkli gösteri, yarışma ve konserin olduğu etkinliklerde 3 tepsi baklavaya 3 adet altın gizlenerek katılımcılara altın sürprizi yapıldı. İkram edilen baklavalardan birer dilim alan 3 vatandaşa altın çıktı.

"Her zaman şanslıyım, bu şansıma da inanıyorum"

Yediği baklava diliminden altın kazanan vatandaşlardan Fatma Ağdu, "Her zaman şanslıyım. Bu şansıma da inanıyorum. Bak yarışmaya girdim Allah ayağıma nasibimi verdi. Çeyrek olsaydı evlenecek oğlum var daha güzel olurdu. Allah herkese şans versin. Allah ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Çok teşekkür ederim" dedi.

"Neredeyse Antep'te yaptığımız her şeyi burada da yaptık"

Vatandaşlardan Dilara Çelik ise "Biz daha önce Antep'i gezmeye zaten gitmiştik. Hatta planlamıştık, tekrar gidelim diye ama bugün burasını görünce çok mutlu olduk. Çok güzel bir organizasyon. Neredeyse Antep'te yaptığımız her şeyi burada da yaptık. Tüm yöresel yemeklerden tattık ve kültürel aktiviteleri biraz detaylı inceledik. Folklor grubunun performansı doldu. Onlarla beraber oynadık. Çok güzel bir aktivite oldu" diye konuştu.