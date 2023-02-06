Gaziantep güvenli alanlar nereler? Gaziantep güvenli bölgeler nerede?
Gündem Haberleri
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1121'e yükseldi. Depremlerde 7 bin 634 kişi yaralandı, 2 bin 834 bina yıkıldı. Depremzedelerin sığınacak yer arayışları devam ederken merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Gaziantep güvenli alanlar nereler? Gaziantep güvenli bölgeler nerede?
Gaziantepgüvenli alanlar nereler? sorusu merak ediliyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Vatandaşlar ise Gaziantep güvenli alanlar nereler? Gaziantep güvenli bölgeler nerede? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...
GAZİANTEP GÜVENLİ ALANLAR NERELER?
Gaziantep'in güvenli bölgeleri şöyle açıklandı;
- Çiçek Plaza Düğün Salonu
- Uğur Okulları Gaziantep Kampüsü
- İncilikaya spor salonu
- ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ BEYKENT SPOR SALONU
- Kuzeyşehir Spor Salonu
- Talat Özkarslı Spor Salonu
- Hasan Doğan Spor Kompleksi
- Karakedi Saklı Bahçe
- Müzeyyen Erkul Bilim ve Sanat Merkezi