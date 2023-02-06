Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1121'e yükseldi. Depremlerde 7 bin 634 kişi yaralandı, 2 bin 834 bina yıkıldı. Depremzedelerin sığınacak yer arayışları devam ederken merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Gaziantep güvenli alanlar nereler? Gaziantep güvenli bölgeler nerede?

Gaziantep deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Şubat Gaziantep deprem mi oldu? Az önce Gaziantep'te deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

Gaziantepgüvenli alanlar nereler? sorusu merak ediliyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Vatandaşlar ise Gaziantep güvenli alanlar nereler? Gaziantep güvenli bölgeler nerede? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

GAZİANTEP GÜVENLİ ALANLAR NERELER?

Gaziantep'in güvenli bölgeleri şöyle açıklandı;