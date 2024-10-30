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Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Oğuzeli 30-31 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Oğuzeli 30-31 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Gaziantep Şahinbey, Nizip, Oğuzeli su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) 30 Ekim 2024 günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye, Nurdağı ve Oğuzeli su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Gaziantep GASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 30 Ekim Gaziantep su kesintisi saatleri...

Gaziantep su kesintisi listesi yayınlandı. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) 30 Ekim 2024 günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye, Nurdağı ve Oğuzeli su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Gaziantep GASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 30 Ekim Gaziantep su kesintisi saatleri haberimizde...

30 EKİM GAZİANTEP SU KESİNTİSİ

Güncel Gaziantep su kesintileri için GAZİANTEP SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki GASKİ planlı su kesintileri ve arızaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Oğuzeli 30-31 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Oğuzeli 30-31 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 30-31 Ekim Seyhan, Çukurova, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Isparta 32 Spor Pazarspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Isparta 32 Spor Pazarspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle! Adalet 30 Ekim Çarşamba Leyla 7. bölüm NOW TV izleme linki var mı? Leyla SON BÖLÜM izle! Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi! 30-31 Ekim Gemlik, Mustafakemalpaşa, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 30-31 Ekim Karabağlar, Çiğli, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Döşemealtı 30-31 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Çarşamba hangi diziler var? 30 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı kimdir? Fatıma Zehra Kınık kaç yaşında? Fatma Zehra Kınık tutuklandı mı?
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