İstanbul'da bayrak değişimi! Kongrede konuşan Erdoğan, Bahçeli'nin son durumunu anlattı

Kongrede konuşan Erdoğan, Bahçeli'nin son durumunu anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, billboardlarda okuduğu yazı üzerinden İmamoğlu'na yüklendi

Billboardlarda okuduğu yazı üzerinden İmamoğlu'na yüklendi
Sahte içki kabusu büyüyor! İstanbul ve Ankara'da 103 can kaybı

Ankara ve İstanbul'da toplam 103 kişi hayatını kaybetti
Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 8-9 Şubat GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 8-9 Şubat GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Şahinbey, Şehitkamil, Nizip su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) 8 Şubat 2025 günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye, Nurdağı ve Oğuzeli su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Gaziantep GASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 8 Şubat Gaziantep su kesintisi saatleri...

Gaziantep su kesintisi listesi yayınlandı. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) 8 Şubat 2025 günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye, Nurdağı ve Oğuzeli su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Gaziantep GASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 8 Şubat Gaziantep su kesintisi saatleri haberimizde...

8 ŞUBAT GAZİANTEP SU KESİNTİSİ

Güncel Gaziantep su kesintileri için GAZİANTEP SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki GASKİ planlı su kesintileri ve arızaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 8-9 Şubat GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Esad'ın en sevdiği profesörünü protestolar yıktı
img

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı
img

Billboardlarda okuduğu yazı üzerinden İmamoğlu'na yüklendi
Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf isyan etti: Sadece nakliye parası çıkıyor

Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf duruma isyan etti
İtalyan devi Osimhen'e kancayı attı

Galatasaraylıları kahredecek haber
Esnek çalışma modelinin detayları belli oldu

Türkiye'de tatil gün sayısı artacak
Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü

Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü
Ankette büyük sürprizler var! İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler

İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler
16 gündür aranan kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.