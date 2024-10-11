Üye Girişi
Haberler

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye 12-13 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye 12-13 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) 12 Ekim 2024 günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye, Nurdağı ve Oğuzeli su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Gaziantep GASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 12 Ekim Gaziantep su kesintisi saatleri...

Gaziantep su kesintisi listesi yayınlandı. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) 12 Ekim 2024 günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye, Nurdağı ve Oğuzeli su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Gaziantep GASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 12 Ekim Gaziantep su kesintisi saatleri haberimizde!

12 EKİM GAZİANTEP SU KESİNTİSİ

Güncel Gaziantep su kesintileri için GAZİANTEP SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki GASKİ planlı su kesintileri ve arızaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye 12-13 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Soğuk Haber Şehitkamil Gaziantep İslahiye Şahinbey Oğuzeli Nurdağı Gündem Yaşam Nizip

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu

Polis katili için istenen ceza belli oldu! Başsavcılıktan dikkat çeken talep

 Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın

Bu listeye bakmadan zeytinyağ şeker ve çay almayın

 İnfial yaratan olayın ardından belediyeden açıklama: Açığa alındılar

Belediyeden açıklama geldi: Açığa alındılar
'E-Nabız' satıldı iddialarıyla ilgili Bakanlıktan açıklama geldi

'E-Nabız' satıldı mı? Sağlık Bakanlığı resmen açıkladı
Mert Günok neden yok? Mert Günok Milli takımda kadroda yok mu (Türkiye Karadağ)? Türkiye Karadağ maçı hangi statta, hangi şehirde, nerede oynanıyor? 12-13 Ekim bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 12-13 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Türkiye Karadağ hangi kanalda? Türkiye Karadağ maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Adnan Oktar Filistin - İsrail sözleri ne, ne dedi? Türkiye Letonya maçı CANLI izle! (U21) Türkiye U21 Letonya U21 maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Milli maç saat kaçta? Bursa Nilüfer FSK - İzmir Çoruhlu FK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer FSK - İzmir Çoruhlu FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Edirnespor - Zonguldak SFK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Edirnespor - Zonguldak SFK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kırıkkale Fk SK - Sebat Gençlik CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Kırıkkale Fk SK - Sebat Gençlik maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.