Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı

Erdoğan'dan Esad için tarihe geçecek sözler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor

Suriyelilerle ilgili yeni süreci Erdoğan duyurdu

 Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu

Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu
Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe

Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 9-10 Aralık GASKİ su kesintisi listesi!

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 9-10 Aralık GASKİ su kesintisi listesi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Nizip, İslahiye, Nurdağı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) 10 Aralık 2024 günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu.

Gaziantep su kesintisi listesi yayınlandı. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) 10 Aralık 2024 günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye, Nurdağı ve Oğuzeli su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Gaziantep GASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 10 Aralık Gaziantep su kesintisi saatleri haberimizde!

10 ARALIK GAZİANTEP SU KESİNTİSİ

Güncel Gaziantep su kesintileri için GAZİANTEP SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki GASKİ planlı su kesintileri ve arızaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 9-10 Aralık GASKİ su kesintisi listesi!

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Hakan Fidan BM Genel Sekreteri ile Suriye'yi görüştü
img

Kira fiyatları düşecek
img

Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı

Son Dakika Haberleri

Gelin dizisi Beyza öldü mü (Kanal 7)? İbrahim Haskoloğlu neden Türkiye'yi terk ediyor? Doğu Perinçek hakkına neden soruşturma açıldı, Doğu Perinçek Suriye -Esad hakkında ne dedi ne dedi? Turgut Doman düdük astı mı, hakemliği bıraktı mı? Kızıl Goncalar Özlem Gürses kimdir? Gaziantep FK Rizespor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Gaziantep FK Rizespor maçı hangi kanalda? HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani kimdir? Esenler Erokspor Ümraniyespor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Erokspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Kaç Suriyeli ülkesine döndü, sayısı açıklandı mı? Amedspor Şanlıurfaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Amedspor Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda? Barış Alper Yılmaz sakat mı, Malmö, Trabzonspor maçlarında oynayacak mı, kaç maç yok?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.