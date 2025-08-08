Gaziantep FK Galatasaray muhtemel 11'ler! Galatasaray deplasmanda hangi kadroyla oynayacak?

Gaziantep FK Galatasaray muhtemel 11'ler! Galatasaray deplasmanda hangi kadroyla oynayacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Gaziantep – Galatasaray muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından büyük merak konusu oldu. Trendyol Süper Lig'de üst üste üçüncü, toplamda ise 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezondaki ilk resmi maçında Gaziantep FK deplasmanına çıkıyor.

Gaziantep – Galatasaray maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Leroy Sane, teknik direktör Okan Buruk görev verdiği takdirde ilk kez resmi bir maçta Galatasaray forması giyecek. Bayern Münih'te geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 11 gol atan Sane, kariyerinin en golcü dönemini yaşamıştı. Peki, Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu mu? Galatasaray'da kimler sakat, kimler kadroda yok? İşte detaylar...

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep Fk ile son şampiyon Galatasaray arasında Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, yarın saat 21.30'da başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Burak, Mbakata, Semih, Arda, Rodrigues, Ogün, Bacuna, Kozlowski, Sorescu, Maxim, Boateng.

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış.

OSIMHEN NEDEN YOK?

Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Alvaro Morata kadroda yer almadı. Geçen sezon gol kralı olan ve Türkiye'nin transfer rekorunu kırarak bonservisi alınan Osimhen, kampa geç katılmıştı. Sakatlığı nedeniyle son resmi maçına kasım ayında çıkan Icardi ise takımla çalışmalara katılsa da sağlık ekibi ve teknik heyet, yıldız santrforun henüz hazır olmadığı görüşünde birleşti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
