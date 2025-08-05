Gaziantep - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Gaziantep - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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Gaziantep - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Süper Lig karşılaşmalarından biri olan bu maç, hem taraftarlar hem de spor yorumcuları tarafından yakından takip ediliyor.

Gaziantep - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi izlenebilecek sorusu özellikle dijital platformları tercih eden kullanıcılar için önemli bir konu haline geldi. Karşılaşmanın yayın saati, yayın kanalı ve izleme seçenekleri hakkında detaylar resmi kaynaklar tarafından açıklandı. Bu nedenle futbolseverler "Gaziantep - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" sorusunun net yanıtını öğrenmek istiyor. Peki, Gaziantep - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...

GAZİANTEP GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Gaziantep - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

GAZİANTEP - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK-Galatasaray maçı, 8 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak.

Gaziantep - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sezonun ilk haftası, 8-11 Ağustos tarihleri arasında oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig'in ilk devresi 19-22 Aralık 2025 tarihleri arasında sona erecek. Takımlar, ardından kısa bir devre arası tatiline girecek.

BEIN SPORTS NASIL İZLENİR?

beIN CONNECT, Digiturk tarafından sunulan bir dijital platformdur. Uydu veya kabloya bağlı olmadan; bilgisayar, akıllı TV, akıllı telefon veya tablette internetten canlı yayın izleme imkânı verir.

Spor Paketi veya Spor + Eğlence paketleri ile Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Premier League, La Liga, Formula?1 ve daha fazlasına erişebilirsiniz. Paket seçenekleri resmi beIN Connect sitesinde ya da uygulamada görüntülenebilir.

BEIN SPORTS ÜYELİĞİ NASIL ALINIR?

beIN CONNECT sitesine giderek "Spor paketi" veya kombinasyonlu paketlerden birini seçip üyelik oluşturabilirsiniz.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

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