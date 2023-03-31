Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından Süper Lig'de Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekilme kararı almıştı. Bunun ardından Gaziantep FK ve Hatayspor'un puanları silinecek mi merak edilmişti. Peki, Gaziantep FK ve Hatayspor maçları iptal edilirse 1. kim olur, puan durumu nasıl olur? Maçlar iptal olursa GS, FB ve BJK kaç puanda olacak? İşte detaylar...

Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un puanları silinirse ligde yeni puan durumu nasıl olur merak edildi. Futbolseverler internette, Gaziantep FK ve Hatayspor maçları iptal edilirse 1. kim olur, puan durumu nasıl olur? Maçlar iptal olursa GS, FB ve BJK kaç puanda olacak? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

GAZİANTEP FK VE HATAYSPOR LİGDEN ÇEKİLDİ Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kulüplerin liglerden çekilme talebini kabul etti. Hatayspor, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Adanaspor, Diyarbekirspor ve Kahramanmaraşspor liglerden çekildi.

Süper Lig'den Hatayspor ve Gaziantep FK, TFF 1. Lig'den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2. Lig'den Diyarbekirspor ve Kahramanmaraşspor çekilme talepleri onaylandı.

GAZİANTEP FK VE HATAYSPOR MAÇLARI İPTAL EDİLİRSE YENİ PUAN DURUMU NASIL OLUR?

Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekildi ve kalan maçlarda rakiplerine 3 puan yazılacağı açıklandı. Konu hakkında bazı takımlardan itiraz gelmişti. Gaziantep FK ve Hatayspor'un puanları tamamen silinecek mi silinmeyecek mi henüz net bir resmi açıklama gelmedi. Fakat eğer Gaziantep FK ve Hatayspor'un tüm puanları silinirse takımların da puanları değişecektir. Eğer bu iki takımın tüm puanları silinirse Galatasaray'ın yeni puanı 51, Fenerbahçe'nin 48 ve Beşiktaş'ın da 48 olacaktır.

Oluşacak yeni puan durumu:

Galatasaray : 51 puan

51 puan Fenerbahçe : 48 puan

48 puan Beşiktaş : 48 puan

Eğer puanlar silinirse yeni oluşacak tabloda Galatasaray yine 1. sırada yer alacaktır.