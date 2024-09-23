Gaziantep FK Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Gaziantep FK TS geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

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GAZİANTEP FK TRABZONSPOR ÖZET

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GAZİANTEP FK TRABZONSPOR ÖZET VİDEOSU

GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Gaziantep FK Trabzonspor maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMANDI?

Gaziantep FK Trabzonspor maçı 23 Eylül 2024 günü oynandı.

GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Gaziantep FK Trabzonspor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.