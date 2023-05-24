Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından Süper Lig'den çekilen takımlardan olan Gaziantep FK, yeni sezon için hamlelerini yapmaya başladı. Kırmızı-siyahlı ekibin yeni teknik direktörü belli oldu. Peki, Gaziantep FK teknik direktörü kim oldu? Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut kimdir?

Gaziantep Fk teknik direktörü kim oldu? sorusu araştırılıyor. Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen ve yeni sezon için lige dönüş başvurusunda bulunan Gaziantep Fk'de teknik direktörlük görevine yeni gelen isim futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK teknik direktörü kim oldu? Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut kimdir?

GAZİANTEP FK TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen ve yeni sezon için lige dönüş başvurusunda bulunan Gaziantep FK'de teknik direktörlük görevine Erdal Güneş getirildi. Güneş, Erol Bulut'un ayrılığı sonrası teknik sorumlu olarak Gaziantep FK'nin başında 3 maça çıktı ve 2 galibiyet-1 yenilgi aldı. Yeni sezonda Süper Lig'e dönmek için TFF'ye resmi başvuruda bulunan Gaziantep FK, teknik direktör Erdal Güneş ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör olarak kulübümüzde uzun yıllardır başarıyla görev yapan, camiamızın sembol isimlerinden genç çalıştırıcı Erdal Güneş ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulübümüzde aktif futbolculuk kariyerinde kaptanlık yaparak büyük hizmetlerde bulunan Teknik Direktörümüz Erdal Güneş, son altı sezonda ise antrenör olarak görev yaptı. Takımımız, Süper Lig'de oynadığı son üç maçında teknik sorumlu olarak görev yapan Erdal Güneş ile birlikte iki galibiyet almayı başarmıştı. Teknik Direktörümüz Erdal Güneş'e yeni görevine hoş geldin diyor, kırmızı-siyahlı armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GAZİANTEP FK TEKNİK DİREKTÖRÜ ERDAL GÜNEŞ KİMDİR?

Erdal Güneş (d. 29 Mart 1982, Eruh) Türk eski futbolcudur. Futbola Gaziantepspor başlayan Erdal, 2000 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. As takım için hiçbir resmî karşılaşmada görev alamadan 2000-2001 sezonunda Gaziantepspor'in ara takımı olan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor için ilk resmî karşılaşmasına 13 Ağustos 2000 tarihinde Bakırköyspor'a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasında çıktı. İki ay burada kaldıktan sonra başka bir Gaziantepspor ara takımı olana GASKİ'a transfer oldu. Burada sezonun ara transfer dönemine kadar kaldıktan sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a ger döndü. Bir buçuk sezon burada görev aldıktan sonra Gaziantepspor'a geçti beş sezon düzenli olarak Gaziantepspor formasını giydi. Bu sürecin ardından 2006-2007 sezonun ara transfer döneminde Kayserispor'a transfer oldu. Burada bir sezon oynadıktan sonra tekrar Gaziantepsporla anlaştı fakat üç ay sonra takımdan ayrıldı. Ardından birer sezon Altay ve Diyarbakırspor'da oynadıktan sonra 2010-2011 sezonun başında 1. Lig ekiplerinden Mersin İdman Yurdu'na transfer oldu. Mersin İdman Yurdu'yla sezon sonu 1. Lig şampiyonluğu yaşayarak Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Sezon bitimiyle beraber kendisine yeni sezonda kadroda düşünülmediği bildirildi ve serbest bırakıldı.

2011-2012 sezonunun yaz transfer döneminin son gününde 2. Lig ekiplerinden Altay'a transfer oldu.

Millî takım kariyeri

8 kez millî takımlara çağrılan Erdal Güneş, 3 kez Türkiye U-17, 4 kez Türkiye U-21, 2 kez de Türkiye A2 millî futbol takımı forması olmak üzere toplam 69 kez millî formayı giymiştir.