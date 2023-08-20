Trendyol Süper Lig maçında Gaziantep FK - Sivasspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK - Sivasspor hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK - Sivasspor şifresiz mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Gaziantep FK - Sivasspor hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK - Sivasspor şifresiz mi?

Gaziantep Fk - Sivasspor maçı ne zaman olacağı merak ediliyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Gaziantep FK - Sivasspor maçı şifresiz mi ve Gaziantep FK - Sivasspor maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Gaziantep FK - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK - Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

20-08-2023 GAZİANTEP FK VS SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Gaziantep FK ile Sivasspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

GAZİANTEP FK-SİVASSPOR MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GAZİANTEP FK-SİVASSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Gaziantep FK-Sivasspor Maçı, 20 Ağustos Pazar günü oynanacak.

GAZİANTEP FK-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK-Sivasspor Maçı, saat 21:45 başlayacak.

GAZİANTEP FK-SİVASSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gaziantep FK ve Sivasspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Gaziantep'da, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.