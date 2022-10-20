Gaziantep FK- Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Gaziantep FK- Sarıyerspor maçı hangi kanalda? ZTK maçı hangi kanal?

Ziraat Türkiye Kupası'nda serüven devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları sıkı sıkıya takip ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Gaziantep FK- Sarıyerspor maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Aratılan sorular arasında Gaziantep FK- Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Peki, Gaziantep FK- Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Gaziantep FK- Sarıyerspor maçı hangi kanalda?