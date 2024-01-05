Gaziantep FK - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gaziantep FK - Pendikspor maçı nerede oynanıyor?

5 Ocak Cuma günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Gaziantep FK - Pendikspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Gaziantep FK - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Gaziantep FK - Pendikspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Gaziantep FK- Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gaziantep FK- Pendikspor maçı ne zaman?

GAZİANTEP FK - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK ile Pendikspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 05 Ocak Cuma günü saat 17:00'de başlayacak. Maç, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma, Gaziantep'te bulunan Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışmaları yapıldı. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Bikel ve Gradel antrenmana katılmadı.