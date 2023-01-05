Gaziantep FK–Medipol Başakşehir MAÇ SONUCU! Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Gaziantep FK–Medipol Başakşehir maç sonucu ne?
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Spor Toto Süper liginin iddialı takımlarından Gaziantep FK – Medipol Başakşehir bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Gaziantep FK – Başakşehir maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Gaziantep FK–Medipol Başakşehir MAÇ SONUCU! Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Gaziantep Başakşehir maç sonucu ne? İşte detaylar...
Gaziantep FK-Medipol Başakşehir maçı 5 Ocak Çarşamba günü 17.00'da gerçekleşecek.
Gaziantep Fk ve Medipol Başakşehir maçı Kalyon Stadyumu'nda oynanacak gerçekleşecek.
Gaziantep Fk ve Medipol Başakşehir arasındaki Spor Toto Süper liginin maçı Bein Sports kanallarından yayınlanacaktır.
Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Emre Belözoğlu'nun öğrencilerini 3 puandan eden golü 90+7. dakikada Alexandru Maxim kaydetti.
TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023