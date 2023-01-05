Gaziantep FK–Medipol Başakşehir MAÇ SONUCU! Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Gaziantep FK–Medipol Başakşehir maç sonucu ne?

Spor Toto Süper liginin iddialı takımlarından Gaziantep FK – Medipol Başakşehir bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Gaziantep FK – Başakşehir maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Gaziantep FK–Medipol Başakşehir MAÇ SONUCU! Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Gaziantep Başakşehir maç sonucu ne? İşte detaylar...