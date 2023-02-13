Gaziantep FK ligden çekildi mi? Gaziantep FK Süper Lig'den çekildi mi?

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat Pazartesi günü yaşanan felaket nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin başvuruları kabul edildi. Peki, Gaziantep FK ligden çekildi mi? Gaziantep FK Süper Lig'den çekildi mi?