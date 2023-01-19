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Gaziantep FK - Konyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Konya maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gaziantep FK - Konyaspor canlı maç anlatımı!

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Gaziantep FK - Konyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Konya maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gaziantep FK - Konyaspor canlı maç anlatımı!

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Ezeli rakibinden Beşiktaş'a çalım! Konyaspor'un kalbini söküp alacaklarEzeli rakibinden Beşiktaş'a çalım! Konyaspor'un kalbini söküp alacaklar

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Gaziantep FK - Konyaspor maçı 7-6 sona erdi.

Gaziantep FK - Konyaspor maçı bu akşam saat 17.30'da başladı.

Gaziantep FK - Konyaspor maçı TRT Spor'dan yayınlanıyor.

Gaziantep FK ve Konyaspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi ZTK maçı, Gaziantep'da, Gaziantep Stadyumu'nda oynanıyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gaziantep FK Konyaspor Gündem Spor Haberler

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