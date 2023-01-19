Gaziantep FK - Konyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Konya maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gaziantep FK - Konyaspor canlı maç anlatımı!

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