Gaziantep FK - Konyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Konya maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gaziantep FK - Konyaspor canlı maç anlatımı!
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Gaziantep FK - Konyaspor maçı 7-6 sona erdi.
Gaziantep FK - Konyaspor maçı bu akşam saat 17.30'da başladı.
Gaziantep FK - Konyaspor maçı TRT Spor'dan yayınlanıyor.
Gaziantep FK ve Konyaspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi ZTK maçı, Gaziantep'da, Gaziantep Stadyumu'nda oynanıyor.