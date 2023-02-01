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Gaziantep FK – Hatayspor MAÇ SONUCU! Gaziantep maçı kaç kaç bitti? Gaziantep FK –Hatayspor maç sonucu ne?

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Gaziantep FK – Hatayspor MAÇ SONUCU! Gaziantep maçı kaç kaç bitti? Gaziantep FK –Hatayspor maç sonucu ne?

Spor Toto Süper liginin iddialı takımlarından Gaziantep FK – Hatayspor bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Gaziantep FK – Hatayspor maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Gaziantep FK –Hatayspor MAÇ SONUCU! Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Gaziantep FK –Hatayspor maç sonucu ne? İşte detaylar...

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Gaziantep Fk – Hatayspor MAÇ SONUCU! Gaziantep FK – Hatayspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Gaziantep FKHatayspor maçının kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Gaziantep FK – Hatayspor maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Gaziantep FKmaçı kaç kaç bitti? Gaziantep FK –Hatayspor maç sonucu ne? Detaylar haberimizde…

Gaziantep FK ve Hatayspor maçı Kalyon Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Gaziantep FK ile Hatayspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1, kanallarından yayınlanacak.

Hatayspor, 27. dakikada El Kaabi ile öne geçerken 38. dakikada Jevtovic yanıt verdi. Ev sahibi takım 56. dakikada Markovic'in golüyle geri döndü. Markovic 77. dakikada bir kez daha sahne aldı ve durumu 3-1 yaptı. Son sözü ise 88. dakikada Merkel söyledi. Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK'nın puanı 25'e yükseldi. Ev sahibi ekip böylelikle sahasında 6 ay sonra galip geldi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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