Gaziantep FK Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Gaziantep FK Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
Güncelleme:
GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Gaziantep FK Galatasaray maçı 3-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Gaziantep FK Galatasaray maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Gaziantep FK Galatasaray maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK Galatasaray maçı bu akşam saat 21.30 itibariyle başladı..

GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gaziantep FK Galatasaray maçı Gaziantep'te, Kalyon Stadyumu'nda oynanıyor.

