Gaziantep FK - Galatasaray maçı ertelendi mi? Gaziantep - GS maçı ertelenecek mi, son durum nedir?
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de gerçekleşen 7.4 büyüklüğündeki depremin Gaziantep'te de şiddetli hasara neden oldu. Bu gelişme sonrası, 13 Şubat Pazartesi günü oynanacak Gaziantep FK- Galatasaray maçı ile ilgili karar alınması bekleniyor. Peki, Gaziantep FK-Galatasaray maçı ertelendi mi? Gaziantep-GS maçı ertelenecek mi, son durum nedir?
Gaziantep FK- Galatasaray maçı ertelendi mi? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de gerçekleşen 7.4 büyüklüğündeki depremin Gaziantep'te de şiddetli hasara neden oldu. Bu gelişme sonrası, 13 Şubat Pazartesi günü oynanacak Gaziantep FK- Galatasaray maçı ile ilgili karar alınması bekleniyor. Peki, Gaziantep FK-Galatasaray maçı ertelendi mi? Gaziantep-GS maçı ertelenecek mi, son durum nedir? İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Gaziantep'te de yıkıcı hasara neden oldu. Yaşanan gelişme sonrası Süper Lig'de 13 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Gaziantep FK-Galatasaray maçının ertelenmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Gaziantep FK ile 13 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de karşılaşması bekleniyordu. Ancak yıkıcı depremin ardından mücadelenin ertelenmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Kahramanmaraş'taki 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından bir şiddetli sarsıntı da Gaziantep'te yaşandı. Saat 04:26'da Gaziantep'in Nurdağı ilçesi merkez olmak üzere 6.4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada; "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu." ifadelerini kullandı.