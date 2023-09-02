Gaziantep FK Galatasaray maçı canlı izle ŞİFRESİZ (CANLI)

Gaziantep FK Galatasaray maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler Gaziantep FK Galatasaray maçı canlı izle araştırması yapıyor. Gaziantep Galatasaray maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. Peki, Gaziantep Galatasaray maçı canlı izle! Gaziantep FK maçı canlı izle! GS maçı canlı izle linki var mı? İşte, Gaziantep FK Galatasaray maçı izle hakkında detaylar!

Gaziantep Fk Galatasaray maçı canlı izle şifresiz! Gaziantep FK Galatasaray maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler Gaziantep FK Galatasaray maçı canlı izle araştırması yapıyor. Gaziantep Galatasaray maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. Peki, Gaziantep Galatasaray maçı canlı izle! Gaziantep FK maçı canlı izle! GS maçı canlı izle linki var mı? İşte, Gaziantep FK Galatasaray maçı izle hakkında detaylar haberimizde..

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Gaziantep FK - Galatasaray maçını canlı izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Gaziantep FK - Galatasaray maçı canlı yayın başlığı altında yer alan bilgiler ışığında Gaziantep FK - Galatasaray maçı canlı izle keyfini yaşayabilirsiniz. İyi seyirler...

CANLI ANLATIM

9' Galatasaray etkili geldi! Kerem Demirbay'ın kullandığı köşe vuruşunda Nelsson kafayı vurdu, Abdülkerim topa hareketlenirken ofsayt bayrağı kalktı.

8' Galatasaray rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

7' VAR' da yapılan incelemenin ardından GOL kararı onaylandı.

6' Sağ kanattan Tete'nin yaptığı ortaya Kerem Demirbay yükseldi. Yaşanan karambolde kale ağzında topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu topu ağlara gönderdi.

5' GOL Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

4' GOL İPTAL! Pozisyon öncesi Mertens'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle GOL iptal edildi.

3' Sağ kanattan Mertens'in çevirdiği top kaleciden sekti, seken topu Kerem ağlara gönderdi.

2' GOL Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

2' Maçın ilk düdüğü ile birlikte deplasmanda bulunan Galatasaray taraftarları büyük bir desteğe başladı.

1' Mücadele başladı.

ASLAN 8. SIRADA

Son şampiyon Galatasaray, ligde çıktığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı. Üçüncü haftadaki İstanbulspor mücadelesi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Molde maçı nedeniyle ertelenen Galatasaray, topladığı 4 puanla haftaya 8. sırada girdi.

GAZİANTEP PUAN ALAMADI

İlk 3 maçını kaybeden Gaziantep temsilcisi ise son sırada yer alıyor.

EKSİKLER:

Ev sahibi Gaziantep FK'da İlker Karakaş dışında eksik bulunmuyor. Galatasaray'da Fredrik Midtsjö ve Sergio Oliveira ile yeni transferler Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha kadroda yer almıyor.

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN

Gaziantep FK - Galatasaray maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Nantes - Lyon maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK - Galatasaray maçı saat 21.45'te başlayacak.

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Gaziantep FK - Galatasaray maçı bu akşam saat 21.45'te oynanacak.

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Galatasaray maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gaziantep FK - Galatasaray maçı Gaziantep'te, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.