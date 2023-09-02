Gaziantep FK Galatasaray maç kadrosunda Zaha ve Hakim Ziyech var mı? Zaha ve Ziyech 11'de mi?

Gaziantep FK ile Galatasaray arasındaki maçın kadrosu merak konusu oldu. Özellikle Zaha ve Hakim Ziyech'in durumu taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Bu iki futbolcunun maçta 11'de olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK Galatasaray maç kadrosu 11'inde Zaha ve Hakim Ziyech var mı? Zaha ve Ziyech 11'de mi?

Gaziantep FK Galatasaray maçında Zaha ve Hakim Ziyech var mı? Gaziantep FK ile Galatasaray arasındaki maçın kadrosu merak konusu oldu. Özellikle Zaha ve Hakim Ziyech'in durumu taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Bu iki futbolcunun maçta 11'de olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK Galatasaray maç kadrosu 11'inde Zaha ve Hakim Ziyech var mı? Zaha ve Ziyech 11'de mi? Detaylar...

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇINDA ZAHA VE ZİYECH VAR MI YOK MU?

Ev sahibi Gaziantep FK'da İlker Karakaş dışında eksik bulunmuyor. Galatasaray'da Fredrik Midtsjö ve Sergio Oliveira ile yeni transferler Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha kadroda yer almıyor.

Gaziantep FK; Batuhan, Ömürcan, Ertuğrul, Djilobodji, Mustafa, Jevtovic, Bikel, Furkan, Gradel, Maxim, Riascos.

Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

ASLAN 8. SIRADA

Son şampiyon Galatasaray, ligde çıktığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı. Üçüncü haftadaki İstanbulspor mücadelesi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Molde maçı nedeniyle ertelenen Galatasaray, topladığı 4 puanla haftaya 8. sırada girdi.

GAZİANTEP PUAN ALAMADI

İlk 3 maçını kaybeden Gaziantep temsilcisi ise son sırada yer alıyor.

EKSİKLER:

Ev sahibi Gaziantep FK'da İlker Karakaş dışında eksik bulunmuyor. Galatasaray'da Fredrik Midtsjö ve Sergio Oliveira ile yeni transferler Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha kadroda yer almıyor.