Gaziantep FK Galatasaray maç kadrosu 11'leri! Gaziantep GS maçı 11'leri açıklandı mı, belli oldu mu? Galatasaray'ın 11'i

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kalyon Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Gaziantep Galatasaray maçı 11'leri belli oldu. Peki, Gaziantep GS maçı 11'leri açıklandı mı, belli oldu mu? Galatasaray'ın 11'i merak ediliyordu. İşte, Gaziantep Galatasaray maç kadrosu 11'leri!

Gaziantep Galatasaray maç kadrosu 11'ler! Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kalyon Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Gaziantep Galatasaray maçı 11'leri belli oldu. Peki, Gaziantep GS maçı 11'leri açıklandı mı, belli oldu mu? Galatasaray'ın 11'i merak ediliyordu. İşte, Gaziantep FK Galatasaray maç kadrosu 11'leri haberimizde!

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇ KADROSU 11'LERİ

Gaziantep FK; Batuhan, Ömürcan, Ertuğrul, Djilobodji, Mustafa, Jevtovic, Bikel, Furkan, Gradel, Maxim, Riascos.

Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

ASLAN 8. SIRADA

Son şampiyon Galatasaray, ligde çıktığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı. Üçüncü haftadaki İstanbulspor mücadelesi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Molde maçı nedeniyle ertelenen Galatasaray, topladığı 4 puanla haftaya 8. sırada girdi.

GAZİANTEP PUAN ALAMADI

İlk 3 maçını kaybeden Gaziantep temsilcisi ise son sırada yer alıyor.

EKSİKLER:

Ev sahibi Gaziantep FK'da İlker Karakaş dışında eksik bulunmuyor. Galatasaray'da Fredrik Midtsjö ve Sergio Oliveira ile yeni transferler Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha kadroda yer almıyor.