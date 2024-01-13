Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler bu maç öncesi Gaziantep kafilesini açıkladı. Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ve Fenerbahçe arasındaki karşılaşma Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE HAKEMİ KİM?

Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE HAKEMİ KİM?

Karşılaşma beIN Sports'tan yayınlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko.