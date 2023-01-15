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15 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Giresun spor - Ümraniye spor spor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Gaziantep FK - Fenerbahçe CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI şifresiz izleme linki var mı?

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

15 Ocak Pazar günü olan Gaziantep FK - Fenerbahçe karşılaşması saat 19:00'da Gaziantep'da, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 1 kanalarından canlı olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Gaziantep FK - Fenerbahçe karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 1 kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise Bein Sports 1 resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. Bein Sports 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.