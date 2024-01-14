Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

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GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 0-0'lık eşitlik ile devam ediyor.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başladı.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19.00'da oynanmaya başladı.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı Gaziantep'te, Kalyon Stadyumu'nda oynanıyor.