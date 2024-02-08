Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Gaziantep FK - Fenerbahçe maç skoru!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK ile karşılaşan Fenerbahçe sona erdi. Maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Karşılaşma, Gaziantep'teki Kalyon Stadyumu'nda gerçekleşti. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Gaziantep FK - Fenerbahçe maç skoru!
Gaziantep Fk - Fenerbahçe maçı Gaziantep'te, Kalyon Stadyumu'nda oynandı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maçın ardından açıklamalarda bulundu. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Gaziantep FK - Fenerbahçe maç skoru!
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Fk'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.