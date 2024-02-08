Gaziantep Fk - Fenerbahçe maçı Gaziantep'te, Kalyon Stadyumu'nda oynandı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maçın ardından açıklamalarda bulundu. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Gaziantep FK - Fenerbahçe maç skoru!

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Fk'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.