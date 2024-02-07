Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

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GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI ÖZETİ İZLE

Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özetini maçın ardından A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 2-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMANDI?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 7 Şubat 2024 günü oynandı.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı olarak A Spor'da yayınlandı.