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Gaziantep FK'de ceza sınırında bulunan futbolcular! Gaziantep FK'de hangi futbolcular cezalı veya sakat?

Gaziantep FK'de ceza sınırında bulunan futbolcular! Gaziantep FK'de hangi futbolcular cezalı veya sakat?

Gündem Haberleri

Gaziantep FK'de bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Gaziantep FK'de sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Gaziantep FK'de ceza sınırında bulunan futbolcular!

Gaziantep Fk'de cezalı ve sakat futbolcular! Gaziantep FK'de bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Gaziantep FK'de sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Gaziantep FK'de ceza sınırında bulunan futbolcular haberimizde...

GAZİANTEP FK'DE CEZALI, SAKAT VE CEZA SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

CEZALI

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SARI KART SINIRINDA

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SAKAT & KADRO DIŞI

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