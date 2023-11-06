Gaziantep FK - Ç. Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Gaziantep FK - Ç. Rizespor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!
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Gaziantep FK - Ç. Rizespor maçı 1-0'lık Gaziantep FK üstünlüğü ile devam ediyor.
Gaziantep FK - Ç. Rizespor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Gaziantep FK - Ç. Rizespor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
Gaziantep FK - Ç. Rizespor maçı saat 20.00'de başlayacak.
Gaziantep FK - Ç. Rizespor maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.
Gaziantep FK - Ç. Rizespor maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Gaziantep FK - Ç. Rizespor maçı Gaziantep'da, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.