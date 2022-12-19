Dünya kupasının ardından Süper lig heyecanı hız kesmeden devam edecek. Spor Toto Süper ligim 15 .haftasında Beşiktaş deplasmanda Süper ligin güçlü ekiplerinden Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Peki, Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....

Beşiktaş ile Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek. Ligin 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK karşılaşacak Beşiktaş, 22 puanla 8. sırada bulunuyor. Gaziantep FK ise 16. puanla 10. sırada yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Beşiktaş'a 2022 Dünya Kupası'nda Fas formasıyla sakatlık yaşayan Romain Saiss'ten kötü haber geldi. Yıldız stoper'in Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Şanlıurfaspor ve Süper Lig'de oynanacak olan Gaziantep FK maçlarında oynayamayacağı öğrenildi. Öte yandan Saiss Adana Demirspor maçına ise yetiştirilmeye çalışılacak..

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kalyon Stadyumu'ndaki karşılaşma25 Aralık Pazar saat 16.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.

BEŞİKTAŞ -GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş- Gaziantep FK maçı Bein Sport 1 'den yayınlanacak.