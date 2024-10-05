Gaziantep FK Beşiktaş maçı ilk 11 açıklandı mı? Gaziantep FK Beşiktaş muhtemel 11'i ne?

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak. Ligde düşük puanı olan Gaziantep Fk, zorlu maçta gaibiyet arayacak. Peki, Gaziantep FK Beşiktaş maçı ilk 11 açıklandı mı? Gaziantep FK Beşiktaş muhtemel 11'i ne?

GAZİANTEP FK BEŞİKTAŞ KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Ligde çıktığı 6 maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 4 puanı bulunuyor. Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Süper Lig'de yaptığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılan Beşiktaş ise 16 puana sahip.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Eren Erdoğan ve Bitok karşılaşmada forma giyemeyecek.

Tedavileri tamamlanan ve takımla antrenmanlara katılan Daubin ve Mustafa Eskihellaç'ın son durumu ise yarın netlik kazanacak.

GAZİANTEP FK BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11 AÇIKLANDI MI?

Gaziantep FK Beşiktaş maçı ilk 11'i henüz açıklanmadı.

GAZİANTEP FK BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ NE?

Giovanni van Bronckhorst'un, Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Immobile 11'ini tercih etmesi bekleniyor.